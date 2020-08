Coronavirus au Kenya: une génération de jeunes étudiants sacrifiés sur l'autel de la Covid-19

Confronté à l'évolution inquiétante de l'épidémie (le pays a recensé près de 27.000 cas pour plus de 400 décès), le gouvernement kényan a annoncé en juillet que les écoles primaires et secondaires ne rouvriraient pas leurs portes avant janvier 2021. Une annonce qui chamboule la vie de 15 millions d'élèves kényans.

Bella va à l'école "Kibera school for girls", une grande bâtisse de briques rouges établie par l'ONG locale Shofco. L'établissement accueille habituellement plus de 330 filles âgées de 5 à 15 ans. Mais, depuis le mois de mars, les classes sont vides. Bella, comme des millions de jeunes, n'a plus d'autre occupation que d'arpenter à longueur de journée les ruelles insalubres du bidonville de Kibera, au coeur de Nairobi.

La direction de l'école a d'abord tenté de créer un groupe WhatsApp, pour maintenir les devoirs à la maison. Mais, dans cet univers où la plupart des parents sont illettrés, ne possèdent pas de smartphones ou n'ont pas de quoi s'acheter du crédit quand ils en ont, l'expérience a vite tourné court.

L'école, gratuite, a ensuite distribué des devoirs papiers que les enfants venaient récupérer. Après l'annonce de la fin de l'année scolaire, l'établissement a décidé de ne maintenir les devoirs que pour la vingtaine de filles qui étaient en dernière année de primaire (13-14 ans) et devaient passer un examen cette année.

Risque de décrochage scolaire, violence sociale