Coronavirus au Japon : vaccination généralisée à partir de mai

La vaccination généralisée contre le coronavirus devrait démarrer en mai au Japon, et le gouvernement espère que la majorité de la population adulte du pays aura reçu un vaccin d’ici les JO de Tokyo-2020 en juillet, ont rapporté mercredi des journaux locaux.

Un feu vert réglementaire au Japon pour le vaccin de Pfizer/BioNTech est espéré par le gouvernement pour le mois prochain, afin de vacciner en priorité quelque 10.000 membres du personnel médical en première ligne face au coronavirus.

Puis environ 50 millions d’habitants à risque – les personnes de 65 ans et plus ainsi que celles à la santé fragile – devraient être vaccinés d’ici fin avril, selon des projets du gouvernement cités par les quotidiens Yomiuri et Sankei.

La vaccination du reste de la population de l’Archipel, qui compte au total quelque 126 millions d’habitants, devrait démarrer en mai au plus tôt, toujours selon ces deux journaux.

Le Japon a commandé l’an dernier suffisamment de doses de vaccins des sociétés Pfizer/BioNTech, Moderna Therapeutics et AstraZeneca pour couvrir l’ensemble de sa population.

Selon le Yomiuri, le gouvernement espère vacciner la majorité de la population adulte du pays d’ici les Jeux olympiques de Tokyo. Mais cet objectif s’annonce ambitieux, alors que la cérémonie d’ouverture est prévue le 23 juillet.

Seuls 60% des Japonais sont prêts à recevoir la piqûre, contre 80% en Chine, 77% au Royaume-Uni et 69% aux Etats-Unis, selon une étude internationale Ipsos réalisée en décembre.