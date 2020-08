Coronavirus au Japon : le nombre de cas quotidien est en hausse constante

Ce vendredi, le Japon a enregistré 1597 tests positifs au coronavirus, un nouveau record, avec des pics également observés à l’extérieur de Tokyo, ont indiqué les autorités.

Le Japon bat le précédent record de 1578 cas détectés en 24 heures du 31 juillet.

Les préfectures d’Osaka et Okinawa connaissent chacune vendredi leur plus forte progression de contaminations au Covid-19, avec 255 et 100 nouveaux cas. Tokyo a enregistré 462 nouvelles contaminations, le nombre le plus élevé en six jours.

Pas de nouvel état d’urgence

Malgré la recrudescence des infections au coronavirus, le Premier ministre Shinzo Abe a répété jeudi qu’il n’y avait pas de besoin immédiat de déclarer un nouvel état d’urgence national.

L’état d’urgence a pris fin dans la plupart des préfectures mi-mai, tandis qu’il s’est prolongé jusqu’au 25 mai à Tokyo.

Jeudi, la gouverneure de Tokyo a prié les 14 millions d’habitants de la capitale japonaise de s’abstenir de se rendre dans leur ville natale ou toute autre destination pendant les vacances d’été. "Cette année est un été spécial. Il faudra interagir avec sa famille habitant à distance par téléphone ou en ligne", a-t-elle prévenu.

Le Japon a détecté depuis le début de la pandémie 46.540 contaminations au coronavirus et a déploré le décès de 1056 malades, selon l’agence Kyodo News.