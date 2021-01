Coronavirus au Danemark : frontière fermée aux Sud-Africains pour éviter un variant du coronavirus

Le Danemark va fermer sa frontière aux résidents sud-africains en raison de la circulation dans ce pays d’une nouvelle variante du coronavirus, ont annoncé les autorités danoises mardi soir.

La décision du pays nordique, qui ne recense aucun cas provenant de cette nouvelle souche, prend effet ce mercredi jusqu’au 17 janvier.

"Cela signifie que les étrangers résidant en Afrique du Sud vont se voir généralement refuser l’entrée au Danemark pendant cette période", a indiqué le ministère de la Justice. Seules entorses à cette règle, la garde d’enfants mineurs, la visite familiale à des personnes très malades ou en fin de vie, soumis à l’entrée à la présentation d’un test négatif de moins de 72 heures, et le transport de marchandises.

"Nous devons faire ce que nous pouvons pour limiter la propagation du Covid-19 au Danemark", a souligné le ministre Nick Haekkerup dans le communiqué.

L’émergence au Royaume-Uni et en Afrique du Sud de deux nouveaux variants du Sars-CoV-2, plus contagieux selon les premières données, inquiète la communauté internationale.

►►► À lire aussi : Le Danemark inquiet de la fréquence des cas de coronavirus liés à la mutation britannique

En semi-confinement depuis mi-décembre, le Danemark, qui interdit d’entrée sur son territoire tous les arrivants du Royaume-Uni à l’exception des Danois et résidents permanents qui doivent présenter un test négatif de moins de 24 heures à leur arrivée, a recensé près de 90 cas du variant britannique et estime qu’il sera majoritaire d’ici mi-février.

En réponse, les autorités ont appelé mardi la population à suspendre ses activités sociales, interdisant notamment toute rencontre à plus de cinq personnes. Dans le pays nordique de 5,8 millions d’habitants, écoles, bars, restaurants et commerces – à l’exception des pharmacies et magasins alimentaires – sont fermés mais les crèches et jardins d’enfants restent pour le moment ouverts.

Le Danemark métropolitain compte 172.779 cas et 1420 décès.