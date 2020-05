Coronavirus au Brésil : le seuil des 25.000 morts est franchi

Le Brésil a franchi mercredi le seuil des 25.000 morts du coronavirus, après une hausse de 1086 décès au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.

Pays de loin le plus touché d’Amérique latine, le Brésil connaît actuellement une nette accélération de sa courbe, avec au total 25.598 morts et 411.821 cas de contamination confirmés, des chiffres qui seraient bien en dessous de la réalité, selon des scientifiques.

C’est la sixième fois que ce pays de plus de 210 millions d’habitants dépasse les 1000 décès quotidiens depuis cette accélération de la pandémie, la semaine dernière, avec un record à 1188 décès le 21 mai.

L’Etat de São Paulo, le plus riche et le plus peuplé du Brésil, demeure également le principal foyer, avec 6712 morts et 89.483 personnes contaminées, devant celui de Rio de Janeiro, qui déplore 4605 décès et 42.398 cas confirmés.

Dans ces deux Etats, les services hospitaliers de soins intensifs sont très proches de la saturation, de même que dans plusieurs régions du Nord et du Nord-Est.