Le Brésil a franchi samedi le seuil de 15.000 morts du nouveau coronavirus et environ 230.000 personnes ont été infectées, selon les statistiques officielles qui en font le cinquième pays en termes de contaminations.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

Avec 15.633 décès et 233.142 cas confirmés, le Brésil est le pays d’Amérique latine le plus touché par le virus, qui a déjà fait plus de 310.000 morts dans le monde.