Coronavirus au Brésil : l'arrivée d'étrangers par avion autorisée à nouveau

Le Brésil a rouvert mercredi ses frontières aux étrangers arrivant par voie aérienne, selon un décret publié au Journal officiel, une mesure qui vise à relancer l'industrie touristique brésilienne dévastée par la pandémie de coronavirus. Le décret proroge de 30 jours l'interdiction d'entrée concernant les étrangers arrivant par voie terrestre ou maritime, mais indique que "l'arrivée d'étrangers par voie aérienne ne sera plus interdite".

Les visiteurs étrangers qui séjourneront 90 jours ou moins dans le pays devront toutefois prouver qu'ils sont couverts par une assurance maladie le temps de leur séjour sur place.

Deuxième pays plus touché par le virus derrière les Etats-Unis

Le Brésil, qui compte plus de 210 millions d'habitants, avait fermé ses frontières aériennes aux voyageurs étrangers le 30 mars au moment où l'épidémie de coronavirus ravageait l'Europe et l'Asie et venait d'arriver en Amérique du Sud. Il est depuis devenu le deuxième pays plus touché par le virus derrière les Etats-Unis et son industrie touristique a accusé une perte de 122.000 millions de réals (23,6 millions de dollars), selon les estimations de la Confédération nationale du commerce des biens, des services et du tourisme (CNC).