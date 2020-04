Coronavirus au Brésil: avec plus de 4.000 morts à déplorer, le pays est le plus touché d'Amérique latine

Etats-Unis et Brésil : des manifestations contre le confinement - JT 19h30 - 19/04/2020 Les manifestations anti-confinement se multiplient aux Etats-Unis, mais aussi au Brésil. Le plus surprenant, c'est que les deux Présidents, Donald Trump d'un côté, et Jair Bolsonaro de l'autre, soutiennent ces mouvements mettant en cause les décisions jugées trop drastiques des gouverneurs de province ou d'état.