Coronavirus: après la Chine, l'Italie serait désormais le pays le plus touché avec 133 décès en 24 heures

L'Italie, pays d'Europe le plus touché par le coronavirus, a enregistré en 24 heures 133 nouveaux décès, ce qui porte à 366 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, selon un bilan officiel publié dimanche.

Le nombre de cas positifs grimpe à 7375 (+1492 par rapport à samedi). La Lombardie, la région de Milan placée sous quarantaine, reste la région la plus touchée avec 4189 cas et 267 décès.

►►► Lire aussi: plus de 100.000 cas dans le monde, l'OMS salue les mesures "courageuses"de l'Italie

►►► Lire aussi: des millions d'Italiens en quarantaine : quelles sont les régions concernées ? Et quelles sont les règles imposées ?

L'Italie est devenue dimanche le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus après la Chine, selon un décompte effectué par l'AFP à partir de chiffres officiels.

Le pays achète 22 millions de masques

Les autorités italiennes sont en train d'acheter 22 millions de masques de protection pour affronter l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche le chef de la Protection civile.

"Nous sommes en train de signer une série de contrats qui nous permettront d'avoir à notre disposition entre le 12 mars et le 30 avril 22 millions de masques de type chirurgical", a précisé Angelo Borrelli lors de sa conférence de presse quotidienne.

22 nouveaux décès en Chine

De son côté, la Chine a rapporté lundi 22 nouveaux décès du nouveau coronavirus, alors que le nombre quotidien de contaminations au Covid-19 a été le plus bas depuis le début du comptage de données en janvier. Les autorités sanitaires ont ainsi fait état de 40 nouveau cas, la plupart dans le Hubei, province du centre du pays et épicentre de l'épidémie. Les 22 nouveaux décès, dont 21 dans le Hubei, portent le bilan des morts dans le pays à 3.119. Plus 80.700 personnes au total ont été contaminées en Chine continentale.

Les nouveaux cas rapportés depuis le Hubei ont connu une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines. Lundi, tous les nouveaux cas rapportés ont été enregistré à Wuhan, capitale de la province, où l'épidémie s'est déclarée fin 2019.