Coronavirus: allègement du confinement en Slovénie et en Hongrie, hors Budapest

La Slovénie et la Hongrie ont annoncé jeudi un assouplissement, à partir de lundi, des restrictions prises pour ralentir la pandémie de coronavirus. Budapest fait toutefois exception à cause du nombre des infections enregistrées.

Le gouvernement hongrois autorise la réouverture des terrasses des restaurants, des thermes et des musées de plein air en province. Il rétablit aussi les entraînements des sportifs professionnels.

Les règles de distanciation physique et le port obligatoire d'un masque dans les transports en commun et dans les magasins devront être observés.

Ces libertés retrouvées ne concernent pas Budapest, la capitale où se concentrent 70% des 2.700 infections recensées dans le pays, ni les personnes âgées et les mineurs scolarisés qui devront toujours rester chez eux. La Hongrie (9,8 millions d'habitants) déplorait jeudi 312 décès dus au coronavirus. Les rassemblements de plus de 500 personnes restent prohibés jusqu'au 15 août au moins, les festivals Sziget et Balaton sont donc annulés, et le nombre des tests va augmenter, a précisé le gouvernement.

Retour en classe à la mi-mai

De son côté, la Slovénie voisine entend aussi offrir aux sportifs professionnels le droit de reprendre leur activité et lever les restrictions aux déplacements intérieurs pour ses deux millions d'habitants. Les restaurateurs et les gérants de bars auront le droit de servir lundi la clientèle à l'extérieur s'ils respectent de strictes normes sanitaires, a affirmé le gouvernement jeudi. La plupart des bibliothèques et des musées pourront à nouveau accueillir leur public, les magasins de moins de 400 m2 et les coiffeurs leurs clients.

La Slovénie organisera aussi le retour d'une partie des écoliers en classe à la mi-mai, concernant uniquement les trois premières classes de primaire et les adolescents passant un examen. Les autres devront patienter jusqu'en septembre. La Slovénie avait enregistré jeudi plus de 1.400 nouveaux cas de coronavirus et 91 décès.