Coronavirus : Abidol et Darunavir, les deux médicaments qui pourraient traiter la maladie ?

Une "avancée majeure", s’exclame le monde scientifique face à l’annonce de chercheurs chinois qui expliquent avoir trouvé deux médicaments qui répondent bien aux tests, pour traiter le coronavirus.

Comme le disait Emmanuel André sur nos antennes, ce mercredi matin, les chercheurs chinois sont à la pointe et " cette nuit des chercheurs de Wuhan ont montré que deux médicaments, déjà disponibles sur le marché ont, in vitro, une très bonne activité contre ce coronavirus. Ce qui va nous permettre, à la KUL, de prendre en compte cela et d’aller plus rapidement vers des médicaments actifs contre ce virus.

►►►Lire aussi : coronavirus : le premier cas en Belgique, l’opportunité d’avancer rapidement pour trouver un médicament

Selon le professeur Li Lanjuan, professeur à l’université de Zhejiang " les tests préliminaires, menés in vitro, montrent que deux médicaments, l’Abidol et le Darunavir, peuvent efficacement inhiber le virus", explique le site d’information CGTN. Ce serait la combinaison de deux molécules existantes qui parviendrait à

bloquer le coronavirus 2019-nCoV, expliquent les chercheurs.

►►► Lire aussi : coronavirus : le premier Belge infecté est un quinquagénaire originaire de Flandre occidentale

Le traitement anti-HIV est inefficace

Ce que montrent également les chercheurs c’est que le traitement anti-HIV, kelizhi actuellement utilisé ne fonctionne pas et a des effets secondaires. Ils recommandent donc l’usage de l’Abidol et du Darunavir, toujours sous le contrôle d’un médecin.

En Belgique, pour l’heure, tous les efforts sont actuellement déployés pour également trouver un médicament efficace dans le traitement de la maladie.