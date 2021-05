Coronavirus à Taïwan : les grands rassemblements interdits

Taïwan a interdit mardi les grands rassemblements après la détection d'un foyer de contaminations locales par le coronavirus, dans un des pays de la planète ayant le mieux géré la réponse à la pandémie.

Le gouvernement de l'île a enregistré 1.210 cas confirmés de Covid-19 et 12 décès. Une fois l'épidémie originelle contenue, des règles de distanciation minimales ont été maintenues. L'an dernier, Taïwan a passé 253 jours sans enregistrer de nouvelle contamination.

Mais ces dernières semaines, une épidémie limitée mais en pleine croissance, qui concerne du personnel de la compagnie China Airlines (CAL) basée à Taipei et un hôtel Novotel de l'aéroport, inquiète.

Mardi, les autorités ont interdit les rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes et les rassemblements en extérieur de plus de 500 personnes, jusqu'au 8 juin. Manger et boire est désormais interdit dans les transports publics, et les chemins de fer ne pourront plus vendre de places de train debout d'ici samedi.

"Taïwan a excellé dans la prévention de l'épidémie sur l'année écoulée, mais nous nous relâchons et devenons négligents avec le temps", a déclaré le Premier ministre Su Tseng-chang. "J'exhorte tout le monde à prendre cette épidémie au sérieux (...) afin que nous puissions maintenir nos bons résultats."