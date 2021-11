Coronavirus : à nouveau plus de 16.000 nouvelles infections par jour aux Pays-Bas

Plus de 16.000 infections au coronavirus ont été recensées aux Pays-Bas pour le deuxième jour consécutif. L'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) a reçu 16.287 rapports de tests positifs entre jeudi matin et vendredi matin.

Cela équivaut presque au record de contaminations atteint jeudi avec, après correction, 16.331 tests positifs.

Au cours des sept derniers jours, 91.697 tests positifs ont été enregistrés, soit une moyenne de 13.100 par jour. C'est la première fois que le total hebdomadaire dépasse 90.000 cas.

Au cours des sept derniers jours, 178 décès ont été signalés, soit une moyenne de plus de 25 par jour. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis le 29 mars, il y a plus de sept mois.

Face à la montée spectaculaire des chiffres, Marc Rutte, le premier ministre néerlandais sortant, a décrété un confinement "light" de trois semaines.