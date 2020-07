Coronavirus à La Mecque : début du hajj, le grand pèlerinage, soumis à de nombreuses restrictions

Les fidèles musulmans sélectionnés pour le hajj débutent mercredi le grand pèlerinage de La Mecque, dans un format restreint pour cause de pandémie de nouveau coronavirus qui les contraint notamment à la quarantaine, avant et après ce rassemblement.

Entre 1.000 et 10.000 pèlerins résidant dans le royaume doivent participer au hajj, selon les responsables et les médias saoudiens, soit une infime fraction des 2,5 millions de personnes ayant accompli ce rituel en 2019. Il s'agit de l'un des cinq piliers de l'islam que tout fidèle est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens.

Quarantaine à l'arrivée

"On n'a pas de préoccupations liées à la sécurité cette année et il s'agit de protéger les pèlerins des dangers de la pandémie", a déclaré aux journalistes Khaled ben Qarar al-Harbi, directeur de la Sécurité publique. Les pèlerins ont été soumis à des contrôles de santé et placés en quarantaine à leur arrivée à La Mecque ce week-end. Leurs bagages ont été désinfectés, selon des images des médias officiels.

Certains pèlerins ont déclaré avoir reçu des bracelets électroniques servant à surveiller leurs déplacements. Des équipes d'ouvriers se sont employées à nettoyer et à désinfecter les alentours de la Kaaba, construction cubique au coeur de la Grande mosquée de La Mecque vers laquelle se tournent les fidèles du monde entier pour prier.

Interdiction de toucher la Kaaba

Contrairement à l'habitude et pour cause de pandémie de Covid-19, les pèlerins ne seront pas autorisés à toucher la Kaaba afin de limiter les risques d'infection, ont indiqué les autorités, disant avoir déployé cliniques mobiles et ambulances sur le terrain pour faire face à toute éventualité.