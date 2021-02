Coronavirus à Dubaï : du "tourisme vaccinal"… À l’explosion épidémique

Si la ville de Dubaï fait rêver le monde entier en ce moment, ce n’est pas seulement pour ses hôtels de luxe et ses plages paradisiaques. C’est surtout que l’émirat garde ses portes grandes ouvertes et applique un règlement plutôt souple : pas de quarantaine pour les voyageurs. Les autorités dubaïotes estiment que le fait de faire un test PCR aux arrivants et les obliger, moyennant de grosses amendes, à porter le masque suffit. Alors les touristes affluent, surtout les Européens qui fuient un temps hivernal peu clément et des confinements stricts dans leurs pays.

Résultat : l’émirat est en train d’en payer le prix fort. Depuis fin décembre, le nombre de contaminations s’envole aux Emirats arabes unis. En un mois, le pays est passé de 218.000 à 323.000 cas, avec un pic de 3755 nouveaux cas de covid-19 le 30 janvier. Le nombre de cas a globalement explosé depuis l’hiver, après un été très calme et un automne assez stable. La faute aux touristes donc ? Pas seulement, estime Ahmed Mohamed Abdelhameed, médecin interniste à l’hôpital Medcare pour Femmes et Enfants de Dubaïn interrogé par le média américain CNN. "La plupart des pays souffrent actuellement d’un pic de cas, et beaucoup d’entre eux ont une politique très restrictive sur les arrivées, explique-t-il à CNN. La seule façon de maîtriser cette situation est de garder des mesures de contrôle de l’infection et de se faire vacciner. Fermer les portes n’arrête que les gens, pas le virus."

Importante campagne de vaccination

Il faut dire que les Emirats arabes unis ont l’un des plus hauts taux de vaccination au monde. D’ici fin mars, le gouvernement prévoit de vacciner la moitié de sa population, équivalente à celle de la Belgique. Mais s’il faut vraiment enrayer la vague, Dubaï pourrait revenir à des mesures beaucoup plus strictes. Au tout début de la pandémie, le confinement dans l’émirat était un des plus stricts au monde. Les résidents n’avaient le droit de sortir qu’en faisant une demande via une application, pour des raisons essentielles et une durée maximale de 3 heures. La semaine dernière, des mesures ont été prises pour certains lieux touristiques : les clubs de plages, hôtels et centres commerciaux ont été limités à 70% de leur capacité, les restaurants à 50% et les bars sont tout bonnement fermés.

Une reprise de l’épidémie de covid-19 ne ferait pas les affaires de Dubaï, qui voit en 2021 un bon millésime pour les affaires, avec une Exposition universelle en octobre. "Tout pourrait s’écrouler en un claquement de doigts selon ce qui arrive" note Adil Ghazzawi, propriétaire d’un club en front de mer, à CNN. "Cela envoie le message que Dubaï contrôle la situation parce qu’elle n’hésitera pas à faire de rapides ajustements si nécessaire."