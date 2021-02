Coronavirus à Cuba: deux candidats vaccins seront testés en phase 3 en mars

Deux candidats vaccins cubains contre le Covid-19, qui ont suscité une "puissante réponse immunitaire", seront soumis à des essais cliniques de phase 3 à partir du mois de mars.

Ces deux candidats vaccins, baptisés Soberana 2 et Abdala, "ont démontré qu'ils étaient des vaccins sûrs" et garantissent "l'induction d'une puissante réponse immunitaire contre la maladie", a déclaré à la presse Eduardo Martinez, le président de BioCubaFarma, société d'Etat pour les industries biotechnologiques et pharmaceutiques.

Au total, l'île travaille sur quatre candidats vaccins. Abdala, du nom d'un poème du héros national José Marti, est l'un des deux projets menés par le Centre d'ingénierie génétique et de biotechnologie (CIGB). Soberana 2 est quand à lui développé par l'institut de vaccination Finlay (IFV).

Les essais de Soberana 2 seront menés sur 44.000 volontaires, a précisé le directeur de l'IFV Vicente Vérez. Le nombre de volontaires pour le candidat vaccin Abdala n'a pas été précisé.

L'île de 11,2 millions d'habitants a enregistré 312 morts du Covid-19 pour 47.566 cas déclarés, un taux bien plus bas que dans la majorité des autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes.