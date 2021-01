Coronavirus à Cuba: couvre-feu et fermeture des écoles à La Havane

La Havane fermera ses écoles jeudi et interdira tout déplacement de véhicules et de personnes entre 19H00 et 05H00 en raison d'un regain de cas de coronavirus, les transports publics étant également suspendus, ont annoncé mercredi les autorités cubaines.

L'agence de presse cubaine ACN en fait part, citant le Conseil de défense de la province de La Havane.

Bars et restaurants seront fermés, seules la vente à emporter et à la livraison à domicile de plats étant autorisées.

Des "amendes sévères avec des montants élevés" sont prévues en cas de non-respect de ces règles ou de port incorrect du masque, a précisé le journal d'Etat Tribuna de La Habana.

Le pays de 11,2 millions d'habitants, qui avait réussi à contrôler l'expansion de la maladie sur son territoire, lui permettant à l'automne de redémarrer l'activité économique et de rouvrir ses frontières au tourisme, est confronté depuis plusieurs semaines à des chiffres records de contaminations.

Mercredi, les autorités sanitaires ont annoncé 550 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le total à 16.044 dont 158 décès.