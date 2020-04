Coronavirus : A Berlin, les livres sont considérés comme des produits essentiels

Tout comme les supermarchés, les pharmacies et les stations-service, de nombreuses librairies berlinoises restent ouvertes pendant la pandémie de Covid-19. Comme la nourriture et les médicaments, les livres ont été jugés "essentiels" par les autorités locales.

Six librairies sur dix ont conservé leurs horaires à Berlin

Un sondage a montré que six librairies berlinoises sur dix ont conservé leurs horaires habituels pendant la crise sanitaire. Bien sûr, en prenant des précautions, en limitant le nombre de clients dans leurs locaux ou en se limitant à distribuer à l’entrée les ouvrages commandés par les clients en ligne.

Les clients ont fait preuve de solidarité avec leurs librairies de quartier. Le fait qu’Amazon n’ait pas placé les livres dans ses priorités pour les délais de livraison a aussi profité à ses petits libraires.

Curieusement, personne ne peut expliquer cette exception berlinoise. Mais, elle est saluée par tout le secteur.

Les librairies belges s’organisent

En Belgique, les magasins qui ne vendent que des livres ont dû, eux, fermer leurs portes le 18 mars dernier. Mais, les libraires s’organisent. Depuis la fermeture de sa boutique, le gérant de la librairie jaune à Jette s’est lancé dans la livraison à domicile. Des colis de livres que Geoffroy envoie par la poste ou qu’il dépose lui-même dans un rayon raisonnable autour de son magasin : " J’ai l’impression d’être le père Noël en plein mois d’avril. C’est un vrai plaisir de voir les enfants courir venir chercher leurs livres ", s’enthousiasme Geoffroy.

Une aventure qui n’aurait pas été possible sans l’aide de deux clients. Actifs dans le secteur du web, ils ont travaillé sans relâche et bénévolement pour lui créer de toutes pièces un site de vente en ligne avec près de 5000 références.

A la place de perdre 100% de notre chiffre d’affaires, on va perdre 80%

Malgré cette aide précieuse la situation de Geoffroy reste précaire : " Disons qu’au lieu de perdre 100% de chiffre d’affaires, on va en perdre 80 à 70%. Cela reste énorme mais les 20-30% qui vont arriver, c’est quelque chose d’assez important pour continuer, pour les mois prochains qui seront aussi assez difficiles", explique le gérant de la librairie jaune.

D’autres librairies en Wallonie ou à Bruxelles proposent aussi des livraisons. Pourtant, le syndicat des libraires indépendants de Belgique le déconseille. Son coprésident a fermé sa propre librairie le 18 mars dernier et mis ses 10 employés au chômage temporaire :

"On voulait se montrer très solidaire vis-à-vis des soignants et respecter au maximum toutes les mesures de confinement. Cela n’a pas été une décision facile parce que cela va à l’encontre de nos intérêts financiers directs. Mais, on pense que plus on appliquera les mesures de confinement de manière convenable, plus vite on pourra ouvrir les librairies ", affirme Yves Limauge.

Des bons d’achat pour soutenir les librairies indépendantes

Une réouverture que les libraires espèrent pour le 4 mai. En attendant, ils invitent les lecteurs à acheter des bons d’achat en prévision de leurs futures lectures. Quant aux détenteurs de liseuses électroniques, ils peuvent faire leurs achats sur la plateforme librel. Les bénéfices vont alors aux libraires indépendants de Belgique. Après un mois de confinement, les ventes y ont déjà augmenté de 270%.