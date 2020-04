Coronavirus : 90 000 morts et plus d'1,5 million de cas confirmés à travers le monde

Au total, plus de 90 000 décès ont été recensés (pour plus d'1.500.000 cas), dont plus de 64.000 en Europe, continent le plus touché. Avec 18.279 morts, l'Italie est le pays au monde comptant le plus de décès, suivi des États-Unis (15.774), de l'Espagne (15.238), et de la France (10.869).

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le monde a franchi le cap de 1,5 million jeudi après-midi, selon l'Université Johns Hopkins, qui faisait également état de 89.915 décès et 339.775 guérisons.

Ces données ne reflètent toutefois pas le taux de pénétration réel de la pandémie dans le monde étant donné qu'elles recensent uniquement les cas de Covid-19 diagnostiqués, alors que les politiques de dépistage diffèrent entre les pays touchés.

Avec plus de 432.000 infections au nouveau coronavirus dépistées, les Etats-Unis concentraient le plus grand nombre de cas jeudi après-midi, suivis de l'Espagne (plus de 152.000), l'Italie (plus de 140.000), l'Allemagne (plus de 113.000) et la France (plus de 83.000). Au dixième rang des pays "les plus touchés", la Belgique comptait jeudi 24.983 personnes diagnostiquées positives.

Jusqu'à présent, le virus a été le plus meurtrier en Italie avec 17.669 morts. L'Espagne en comptait 15.238 jeudi, la France 10.869 et la Grande-Bretagne 7.097. En Belgique, 2.523 personnes sont décédées des suites du nouveau coronavirus.

Les Etats-Unis ont franchi jeudi la barre des 15.000 morts liés à la pandémie de coronavirus, selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins. L'épidémie a fait au moins 15.774 morts dans le pays, selon les chiffres actualisés en continu de l'université, qui font référence. Le pays compte environ 430.000 cas recensés de nouveau coronavirus, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).



Le bilan quotidien repart à la hausse en Italie

L'épidémie de COVID-19 a fait 610 morts de plus jeudi en Italie, contre 542 la veille, et 4.204 cas supplémentaires ont été recensés, alors que 3.836 avaient été signalés mercredi.

Le nombre quotidien de nouveaux cas est le plus élevé depuis le 5 avril, malgré les strictes mesures de confinement en vigueur depuis le 9 mars. Le bilan italien de l'épidémie, qui est le plus lourd au

monde, s'élève à 18.279 morts, selon la Protection civile.

Le nombre de cas confirmés est désormais de 143.626, ce qui place la Péninsule au troisième rang mondial derrière les Etats-Unis et l'Espagne.

Le nombre de patients en soins intensifs est quant à lui passé de 3.693 mercredi à 3.605 jeudi. Il s'agit de la sixième baisse quotidienne consécutive. Le nombre de guérisons est par ailleurs passé de 26.491 à 28.470.