Coronavirus : 9,6 millions d’Allemands ont téléchargé l’application de tracing

9,6 millions d’Allemands ont téléchargé l’application de tracing contre le coronavirus, a annoncé vendredi l’Institut Robert Koch (RKI), l’organe qui lutte contre les malades infectieuses.

L’application est disponible depuis le début de la semaine et le téléchargement se fait sur base volontaire. Son objectif est de faciliter la découverte de nouveaux foyers de coronavirus en Allemagne où les mesures sont allégées.

Jusqu’à présent, 11,5% de la population allemande a téléchargé l’application, critiquée pour son efficacité vu le faible nombre de téléchargements. "Chaque nouvel utilisateur rend l’application plus utile. Il est donc important que le plus de gens possible la téléchargent", a écrit le RKI sur Twitter.

La Chine et la Corée du Sud avaient déjà mis au point des applications de tracing plus tôt cette année. Un exemple suivi en Europe par la France et la Norvège.

Contrairement à d’autres applications, la version allemande n’utilise pas la détection de localisation pour créer des profils de mouvement. Elle utilise plutôt le bluetooth pour détecter quels autres utilisateurs de l’application se trouvent à proximité. Les données des utilisateurs ne sont pas stockées sur des serveurs centraux.