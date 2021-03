Coronavirus : 34 millions de doses de vaccin anti-Covid exportées hors-UE depuis février ?

Les firmes pharmaceutiques ont exporté hors des frontières de l’UE, depuis le 1er février dernier, 34 millions de doses de vaccin anti-Covid fabriquées dans l’Union européenne vers une trentaine de pays à travers le monde, a indiqué ce mercredi une source européenne officielle à l’agence de presse allemande DPA, sous couvert d’anonymat.

Neuf millions de ces doses ont été expédiées vers le Royaume-Uni, 4 millions vers le Canada, 3 millions vers le Mexique et un million vers les Etats-Unis, selon cette source.

Tensions entre l’UE et le Royaume-Uni

Le ministère britannique de la Santé a de son côté refusé de donner le nombre de vaccins exportés du Royaume-Uni vers d’autres pays.

Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a affirmé que les mouvements des vaccins et de leurs composants étaient soumis aux "obligations contractuelles des fournisseurs de vaccins envers leurs clients".

La Commission européenne a elle aussi refusé de dévoiler les chiffres, en raison des accords stricts de confidentialité avec les firmes.

Cette information sort alors qu’une guerre des mots s’est engagée mardi soir entre Londres et Bruxelles, à la suite d’une lettre d’information du président du Conseil européen Charles Michel, dans laquelle il évoquait une "interdiction pure et simple" par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’exporter des vaccins ou des composants de vaccins produits sur leur territoire, ce que Londres réfute sans fournir de chiffres.