Coronavirus : 15 pays africains sur 54 ont vacciné au moins 10% de leur population, selon l'OMS

Quinze des 54 pays africains ont entièrement vacciné au moins 10% de leur population contre le Covid-19, tandis que la moitié des pays du continent n'en a vacciné que 2% ou moins, a annoncé jeudi le bureau de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique.

L'objectif des 10% de vaccinés avant le 30 septembre avait été fixé en mai par l'Assemblée mondiale de la Santé, rappelle l'OMS. "Près de 90% des pays à revenu élevé ont déjà atteint cet objectif", ajoute-t-elle.

En Afrique, neuf pays, dont l'Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, avaient atteint l'objectif début septembre, et six autres ont accéléré le mouvement pour l'atteindre en fin de mois grâce à une augmentation des livraisons de vaccins, selon le bureau régional de l'OMS.

Parmi les champions de la vaccination sur le continent, les Seychelles et l'Ile Maurice ont complètement vacciné plus de 60% de leurs habitants, le Maroc 48%, la Tunisie, les Comores et le Cap-Vert plus de 20%.

Nouvel objectif de l'OMS : 40 % de la population avant la fin de l'année

"Les données les plus récentes montrent des progrès limités, et beaucoup reste à faire pour atteindre le nouvel objectif fixé par l'OMS, à savoir vacciner complètement 40% de la population avant la fin de cette année", a commenté lors d'un point de presse hebdomadaire le Dr Richard Mihigo, coordonnateur du programme Vaccination et développement des vaccins au bureau de l'OMS pour l'Afrique.

La moitié des pays africains n'ont en effet vacciné que 2% ou moins de leurs habitants, a-t-il indiqué.

"Les expéditions de vaccins augmentent, mais l'opacité des plans de distribution reste la principale difficulté à surmonter pour que l'Afrique atteigne l'objectif", a estimé le Dr Mihigo. "Vingt-trois millions de doses de vaccins sont arrivées en Afrique en septembre, dix fois plus qu'en juin dernier", a-t-il rappelé.

Le nombre de cas baisse, mais "nous devons rester vigilants et continuer à respecter les mesures de santé publique et de sécurité qui ont fait leurs preuves", a par ailleurs recommandé le Dr Mihigo.