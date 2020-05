Corée du Sud : le déconfinement a donné naissance au "revenge shopping"

Le déconfinement en Corée du Sud le 1er mai 2020 - © ED JONES - AFP

Pour qualifier cette fièvre acheteuse qui s’est emparée des Sud-Coréens depuis la réouverture des magasins, ils ont inventé l'expression "revenge shopping". Cela ne s’applique pas qu'aux achats dans les magasins, mais aussi aux voyages. Les aéroports sont pris d’assaut et le nombre de vols intérieurs vers les destinations touristiques a presque doublé.

Les parcs d’attraction aussi sont pris d’assaut. Partout, le port du masque est obligatoire et les lieux sont régulièrement désinfectés. Après une vaste campagne de dépistage et d'identification des personnes ayant été en contact avec des porteurs de la maladie. La Corée du sud a réussi à contenir l’épidémie et peut entrevoir plus sereinement son déconfinement.