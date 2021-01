Corée du Nord : parade de missiles balistiques lors d'un défilé militaire, les USA "le principal ennemi"

Des photos montrent au moins quatre missiles dotés d'ogives noires et blanches défilant au milieu de la foule qui agite des drapeaux.

"L'arme la plus puissante du monde, les missiles balistiques lancés par un sous-marin, sont entrés sur la place l'un après l'autre, démontrant la puissance des forces armées révolutionnaires", a ensuite rapporté KCNA.

"Les unités d'élite majestueuses et rangs d'airain invincibles de la République qui vont traverser fièrement la place Kim Il Sung représentent notre pouvoir absolu", avait lancé avant la parade le ministre de la Défense Kim Jong Gwan, selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

Le défilé ponctuait le congrès du Parti des travailleurs au pouvoir, au cours duquel le leader Kim Jong Un a décrit les Etats-Unis comme "le principal ennemi" de son pays. Un Kim Jong Un souriant, portant manteau de cuir noir et chapeau de fourrure, a supervisé la parade jeudi soir, qui comprenait des troupes d'infanterie, de l'artillerie, des chars et un défilé aérien avec des avions formant le numéro "8" pour marquer le 8e congrès du Parti.

Ankit Panda, un expert du Carnegie Endowment, organisation non gouvernementale qui a son siège à Washington, a déclaré que ce modèle de missile n'avait jamais été montré par la Corée du Nord auparavant.

Park Won-gon, expert de la Handong Global University en Corée du Sud, les a décrites comme "l'arme nucléaire ultime du Nord".

De tels missiles en plus petit format ont déjà été présentés et des images de lancements d'essai ont été diffusées, mais on ne pouvait déterminer s'ils avaient été lancés depuis un sous-marin.

Un missile balistique lancé d'un sous-marin (SLBM) fonctionnel permettrait à Pyongyang un changement de stratégie, avec la possibilité de lancer une attaque surprise à proximité des Etats-Unis ou d'effectuer une frappe même sans forces terrestres.

Lors du congrès, M. Kim a déclaré que le Nord avait achevé les plans d'un sous-marin nucléaire, mais un tel navire ne sera probablement pas fonctionnel avant des années.

"Capacité de frappe puissante"

La parade a aussi présenté des fusées ayant "une capacité de frappe puissante pour anéantir totalement les ennemis de manière préventive en dehors du territoire", a précisé l'agence KCNA.

Ce type d'expression sous-entend que les armes ont une portée qui s'étend au-delà de la péninsule coréenne et pourraient au moins atteindre le Japon.