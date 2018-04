Pékin a fait état lundi d'un "lourd bilan" après un "grave accident de la route" impliquant des touristes chinois en Corée du Nord, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le ministère n'a pas fourni de détails, mais la télévision d'Etat chinoise CGTN avait rapporté plus tôt lundi sur Twitter qu'un bus de touristes était tombé d'un pont en Corée du Nord, et que "plus de 30 personnes" avaient été tuées dans l'accident. Ce tweet avait été ultérieurement supprimé.