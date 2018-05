Corée du Nord: des journalistes en route pour assister au démantèlement du site d'essais nucléaires

Plusieurs dizaines de journalistes étrangers ont embarqué mardi à Pékin pour un vol à destination de la Corée du Nord, où ils doivent assister au démantèlement du site d'essais nucléaires, a annoncé un média chinois.

L'événement doit intervenir à quelques semaines d'une rencontre historique entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, prévue le 12 juin à Singapour.

Des journalistes de Chine, de Russie et des Etats-Unis ont effectué les formalités d'embarquement à l'aéroport international de Pékin sous les flashes des appareils photos de nombreux médias, a indiqué la chaîne de télévision CCTV.

En Corée du Nord, ils doivent assister lors d'une cérémonie prévue entre mercredi et vendredi à la destruction du site de Punggye-ri, théâtre des six essais nucléaires effectués par Pyongyang. Le dernier, le plus puissant, date de septembre.

Kim Jong Un avait annoncé en avril la fermeture de ce site en expliquant qu'il avait "rempli sa mission" et que "le travail pour installer des ogives nucléaires sur des missiles balistiques" était "terminé".

Après des années de tensions autour des programmes nucléaire et balistique interdits de Pyongyang, la péninsule coréenne connaît depuis le début de l'année une remarquable détente.

Catalysée par les jeux Olympiques d'hiver organisés en Corée du Sud, elle a été illustrée par la rencontre historique fin avril entre Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in.