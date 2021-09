COP26: les ONG demandent un report, l'ONU refuse

L'ONU a refusé mardi de reporter la COP26 de novembre à Glasgow, comme le demandaient les ONG qui estimaient que la cruciale conférence sur le climat ne pourrait être "juste et inclusive" en raison des difficultés des pays pauvres pour y accéder, entre inégalités de vaccination et coûteuse quarantaine.

Dans le contexte des catastrophes naturelles de l'été, la COP26 qui doit accueillir des milliers de personnes du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow, est vue comme un jalon capital pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Mais "à seulement deux mois de l'échéance, il est évident qu'une conférence sûre, inclusive et juste est impossible, étant donné l'échec à soutenir l'accès aux vaccins (...) dans les pays pauvres, les coûts en hausse des voyages et du logement et l'incertitude sur l'évolution de la pandémie de Covid-19", estime le Climate Action Network (CAN), réseau qui regroupe plus de 1.500 ONG.

"Une COP en personne début novembre exclurait de facto de nombreux délégués des gouvernements, militants de la société civile et journalistes, en particulier des pays du Sud dont beaucoup sont sur la 'liste rouge' Covid du Royaume-Uni", poursuit le groupe dans un communiqué.

Aujourd'hui, seulement 3% de la population en Afrique est vaccinée, contre plus de la moitié en Europe.

Malgré tout, cet appel au report "ne signifie en aucun cas un report des actions climatiques urgentes ni un boycott des discussions climat", insiste le CAN.

Mais les Nations unies ont opposé une fin de non-recevoir à cette demande. "Nous comprenons et respectons les préoccupations exprimées par divers groupes" mais "pour l'instant, aucun changement n'est prévu", a déclaré mardi le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq.