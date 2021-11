COP26 : le président chinois appelle à intensifier les efforts face au changement climatique

Le président chinois Xi Jinping a exhorté les participants à la Conférence des Nations Unies sur le climat à intensifier leurs efforts pour lutter contre le changement climatique.

"Les visions ne se réaliseront que lorsque nous agirons en conséquence", a écrit lundi Xi Jinping dans un communiqué au début de la conférence COP26 à Glasgow, en Écosse, selon l'agence de presse d'État Xinhua.

D'après les extraits publiés par Xinhua, le président chinois n'a pris aucun nouvel engagement concret, mais a appelé toutes les parties "à honorer leurs engagements, à fixer des objectifs réalistes et à faire de leur mieux au niveau national pour mettre en œuvre leurs mesures d'action pour le climat".

"Les pays développés devraient non seulement en faire davantage, mais devraient également aider les pays en développement à faire mieux", a encore plaidé le président chinois.

Xi Jinping n'est pas présent personnellement à Glasgow et n'a pas non plus prononcé de discours par liaison vidéo.

Aucun autre pays au monde ne produit autant de gaz à effet de serre que la Chine.