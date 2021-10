COP26 : le G20 s'accorde sur un objectif de réchauffement limité à 1,5°C

A quelques heures de l'ouverture de la COP26, c'est l'heure des comptes au G20 de Rome: les dirigeants des grandes économies de la planète se réunissaient ce dimanche pour d'ultimes et âpres négociations sur leurs engagements climatiques.

Les dirigeants se sont entendus sur un objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels, avec une formulation plus ambitieuse que dans l'accord de Paris, selon plusieurs sources proches des négociations.

L'accord trouvé porterait sur un "langage plus fort" que celui de l'accord de Paris, selon deux sources participant aux négociations. La présidence française a évoqué de son côté "un objectif commun" concernant le seuil de 1,5 degré.

80% des émissions de GES

Alors que le G20 représente près de 80% des émissions polluantes mondiales, ses chefs d’État et de gouvernement étaient attendus au tournant afin de donner le ton avant de rejoindre Glasgow pour le sommet climat de l'ONU, en fixant leurs objectifs à plus ou moins long terme face au réchauffement climatique.

Ce seuil, déjà défini lors de l'Accord de Paris en 2015, devra demander des ambitions et efforts climatiques bien plus élevés qu'actuellement. Cette décision du G20 laisse donc présager des négociations longues et difficiles pour la COP26. Le dernier rapport du GIEC (groupe d'experts interdisciplinaire sur le climat), sorti en août, annonçait en effet que ce seuil de 1.5°C serait déjà dépassé en 2030, vu la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre (GES).

"Nous ne devons pas laisser à ceux qui viendront après nous une planète en proie à des conflits, dont les ressources ont été gaspillées, dont l'écosystème a été compromis par l'égoïsme de ceux qui n'ont pas su combiner l'aspiration légitime à la croissance économique et sociale avec la nécessité de protéger ce qui ne nous appartient pas", a prévenu samedi soir le président italien Sergio Mattarella au dîner qu'il a offert aux dirigeants du G20, au palais du Quirinal.

"Les yeux de milliards de personnes, de peuples entiers, sont braqués sur nous et sur les résultats que nous pouvons obtenir", leur a-t-il dit.

"L'action climatique ne peut être retardée. Avec nos partenaires, on doit affronter cette crise mondiale de toute urgence et avec ambition. C'est l'objectif du @g20org aujourd'hui", a tweeté dimanche matin le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Les dirigeants du G20 ont montré samedi que même sur les sujets les plus épineux, en l'occurrence la fiscalité, ils pouvaient surmonter leurs différends : ils ont approuvé une taxation minimale de 15% sur les multinationales.