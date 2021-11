COP26 : l’Afrique du Sud, du mouton noir au modèle vert ?

Très dépendante du charbon, l’Afrique du Sud va entamer sa transition énergétique. Le pays va recevoir, de l’Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, une grosse enveloppe : 8,5 milliards de dollars de prêts (à très faible taux d’intérêt et subventions) pour développer les énergies renouvelables. Dans le pays, elles ne comptent que pour 6% de la production d’énergie, contre plus de 80% pour le charbon.

Dans le township de Phola, les gens vivent au pied d’une mine de charbon et à une vingtaine de km d’une centrale thermique. Mais très peu sont au courant du réchauffement climatique. La compagnie Eskom, qui exploite les centrales, est pourtant la société d’énergie la plus polluante au monde, selon le "Centre pour la recherche sur l’énergie et l’air pur" : cette pollution aurait provoqué plus de 9000 cas de bronchites chez des enfants et la mort prématurée de 2200 Sud-Africains en 2017, si l’on en croit le "Centre pour les droits environnementaux", un organisme indépendant de recherche. Selon Greenpeace, le Mpumalanga est aussi la région la plus contaminée au monde par le dioxyde d’azote, un autre gaz à effet de serre venant des centrales.

"Si je marche plus de dix minutes, je dois me reposer", confie Mbali Sindane, 30 ans, la voix faible. Cette résidente de Phola souffre d’asthme depuis 2005. Mais elle n’a jamais reçu de vaporisateur nasal : "A la clinique, on me donne juste des pilules". Son bébé tousse depuis des mois. " Je pense qu’il souffre aussi de la pollution de l’air. J’aimerais partir d’ici, mais je n’ai pas d’argent". Selon un médecin de la région, le Dr Mohammed Tayob, "les enfants du Mpumalanga souffrent de nombreuses maladies respiratoires. Des études ont aussi montré que la pollution provoque des retards de développement. Chez les adultes, on observe dans notre province, une plus grande incidence des maladies respiratoires et cutanées ainsi des problèmes cardiaques et rénaux. C’est un désastre !".