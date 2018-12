Cop24: la Pologne se chauffe toujours au charbon, principal pollueur du pays

La COP 24 a débuté ce dimanche à Katowice en Pologne. La ville fait partie de la région la plus polluée du pays et l'une des plus polluées d’Europe. La cause ? Le smog, ce nuage de pollution dû aux habitants qui se chauffent encore au charbon et qui tue chaque année 47.000 polonais. La région de Silésie concentre les plus grandes mines de charbon toujours exploitées pour les poêles individuels.

À Katowice, les habitants ressentent le smog de différentes manières. "C’est parfois difficile de respirer ici, raconte Alexandra. Cela sent très mauvais, c’est mauvais pour notre peau. Même quand on ne porte pas de maquillage, parfois on rentre chez soi et on a beaucoup de poussières sur le visage."

On n'a pas de garantie que le gaz russe sera encore accessible dans quelques temps

Pour se protéger du smog, Alexandra vient de récupérer un masque distribué par Sebastian, militant d’une association environnementale. "La majorité des gens ne savent pas que le smog est toxique ou pensent qu’il n’y a carrément pas de Smog à Katowice,regrette-t-il. Parce que cette ville a une grande histoire industrielle, des mines de charbon. L’air a toujours été pollué mais le gouvernement n’en a pas du tout parlé pendant des années."

Les pollueurs, ce sont principalement les habitants eux-mêmes. Plus de 60% de la pollution dans le pays est causée par le charbon brûlé dans les foyers. Dans une grande maison en région de Katowice, Gregor nous accueille. Il vit ici avec sa famille et a installé un poêle à charbon au sous-sol. "Les autres énergies ne sont pas très sûres, explique-t-il. On n'a pas de garantie que le gaz, qui vient de Russie, sera encore accessible dans quelques temps. Car il y a des tensions diplomatiques avec ce pays. Le charbon, lui, vient des mines polonaises. Et puis, même si moi, je cessais de brûler du charbon, beaucoup d'autres personnes continueront à le faire. Donc la pollution va continuer. Cela ne sert à rien d’agir seul."

25 milliards d’euros censés aider les Polonais à moins polluer

Gregor a voulu changer son mode de chauffage, mais le gouvernement ne lui rembourse qu’un quart de ces dépenses dans son programme d’aide appelé "AIR PUR" : 25 milliards d’euros d’ici 2029 censés aider les Polonais à moins polluer.

En parallèle des mesures prises par le gouvernement, des villes et des régions ont décidé d’agir avec leurs propres programmes et leurs propres fonds, pour aider les habitants à changer leurs modes de chauffage, comme à Zabrze, à l’ouest de Katowice.

Les habitants veulent améliorer leur confort avant tout

Elizabeth vit dans une petite maison construites en 1935. Pour ses travaux de rénovation, la mairie lui a remboursé près de 10.000 euros… Et elle a divisé par 4, sa facture d’électricité. "Avant, la maison avait des murs très fins. Alors on a refait l’isolation thermique, raconte-t-elle. On a aussi changé le toit et les fenêtres. Et donc sur le toit, vous pouvez voir les panneaux solaires à droite et les 12 panneaux photovoltaïques à gauche. Ils couvrent complètement nos besoins en chauffage."

Les entreprises d’installation de chauffage et panneaux électriques ont dû s’adapter. Comme celle de Boguswaw, passée de 2 à 17 salariés en 20 ans. "Les habitants veulent améliorer leur confort avant tout, remarque le patron. Le programme s’adresse aux polonais les plus pauvres. Qui n’auraient jamais mis de panneaux sur leur toit ou fait changer leur poêle."

Une migration des particules fines qui arrivent d’autres villes

Malgré les nombreux contrats réalisés depuis 2009, 10.000 pour une ville de 200.000 habitants, difficile de dire si la qualité de l’air s’est améliorée pour Jarek Gondek, chargé de l’écologie à la mairie de Zabrze. "Zabrze est dans une région très industrielle, il y a une migration des particules fines qui arrivent d’autres villes, explique l'élu. On pollue moins, on a changé beaucoup de poêle. Mais il faut plutôt mesurer la qualité de l’air au niveau régional."

Malgré la hausse du taux de mortalité lors d’une alerte au SMOG, le gouvernement polonais a annoncé il y a quelques jours, qu’il ouvrira de nouvelles mines de charbon. Mais a assuré vouloir développer en parallèle d’autres énergies… comme le nucléaire.