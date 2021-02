Contrôles « covid » dans les restaurants parisiens : des magistrats pincés en plein gueuleton

La scène est rapportée par le journal Le Parisien. Vendredi dernier à l’heure du déjeuner, des policiers qui passaient devant le restaurant l’Annexe, situé sur l’île de la Cité dans le IVème arrondissement de Paris ont eu le regard attiré par un attroupement de personnes. Une douzaine de clients en tout étaient attablés dans 15m2 en complète infraction des règles covid.

Quand les policiers ont pénétré dans les lieux, il y avait " des flutes de champagne sur les tables et des assiettes pleines de nourritures ", selon le quotidien français. Ils décident donc de procéder au contrôle de l’établissement qui, détail piquant, est situé à proximité de la Cour d’appel de Paris et de la préfecture de police. Rapidement le ton monte quand les policers demandent les identités de la dizaine de personnes présentes. Et parmi elles, des magistrats de la Cour d’appel contrariés d’être pris en flagrant délit d’infraction des règles covid.

Tentatives de déstabilisation

Piqués au vif, ces magistrats auraient tenté " de déstabiliser les fonctionnaires en leur demandant le cadre dans lequel ils intervenaient ", affirme le journal. Mais les policiers ne se sont pas laissé impressionner. Tous ont finalement reçu une amende de 135 euros pour non-respect des règles sanitaires puisqu’en France comme en Belgique, les restaurants ne peuvent servir de repas, hormis pour des ventes à emporter. Ironie du sort, le soir même, le Premier ministre français Jean Castex annonçait un renforcement des contrôles notamment dans les restaurants, afin que "les dérives de quelques-uns ne (...) ruinent pas les efforts de tous".

Depuis fin octobre pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, la police multiplie les contrôles dans la capitale française où une vingtaine de restaurants clandestins ont été découverts en fin de semaine dernière, selon la préfecture de police (PP). "Des verbalisations ont été établies" et une mesure de fermeture administrative de 15 jours "sera notifiée à chacun de ces établissements dans les prochaines heures", précise encore la préfecture de police.

Actions symboliques des restaurateurs

Et alors que les contrôles se multiplient dans les restaurants de l’hexagone, un restaurateur du Doubs qui avait appelé ses collègues à rouvrir leurs établissements en dépit des interdictions sanitaires et des menaces de sanctions du gouvernement, a finalement renoncé à ouvrir le sien, redoutant "d'aller en prison" ou de perdre ses "indemnités".

Si je perds mes indemnités, je risque de fermer définitivement. L'important, ce n'est pas tant d'ouvrir un restaurant que la symbolique de notre action.

Il avait pourtant annoncé à plusieurs reprises depuis début janvier qu’il rouvrirait son restaurant ce lundi. "Mais si je perds mes indemnités, je risque de fermer définitivement. L'important, ce n'est pas tant d'ouvrir un restaurant que la symbolique de notre action", a expliqué Stéphane Turillon, le patron de La Source Bleue, un restaurant de Cusance, commune au nord-est de Besançon, aux nombreux médias présents devant son établissement.

Ce renoncement intervient quelques heures après les propos du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui avait menacé les restaurants clandestins qui enfreignent les règles en servant des clients à table de suspendre leur accès au fonds de solidarité "pendant un mois", et définitivement en cas de récidive.