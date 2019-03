Contester et danser: la samba gagnante du carnaval de Rio

La reine de ce défilé de carnaval de Mangueira, c'était Marielle Franco, une élue de la ville de Rio assassinée le 14 mars 2018. Le meurtre de cette militante des droits des minorités n'a pas été élucidé. "La justice a-t-elle été rendue? Non! Donc on doit alerter pour ne pas oublier. C'est ce que je pense" raconte une femme qui habite la favela. Un immense drapeau à effigie de Marielle Franco a été déployé dans le sambodrome au moment de l'annonce de la victoire. Leur message: "notre arme, c'est l'éducation". Un homme ajoute "Mangueira rend hommage à la démocratie, à ce Brésil que nous voulons défendre. Un pays plus juste, qui n'accepte pas la mort de Marielle, un pays qui n'accepte que la véritable histoire et sa signification"

L'histoire du Brésil est elle aussi mise à l'honneur de cette école de samba. Mais pas celle des livres enseignés dans les écoles brésiliennes. Ici ce sont les héros populaires noirs et indiens qui sont mis en avant. Une autre manière de raconter les grandes étapes historiques de cet immense pays, la manière dont il a été découvert, son indépendance ou l'abolition de l'esclavage. Mangueira a même osé touché au symbole national absolu, le drapeau. Le bleu et le vert ont été remplacé par du rose et du vert, les couleurs de l'école et la célèbre devise qui le barre "Ordre et progrès" a été remplacée par "Aux indiens, aux noirs et aux pauvres"