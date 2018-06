Contestation sociale en Jordanie: le Premier ministre a démissionné

Le Premier ministre Hani Moulki a présenté lundi sa démission au roi Abdallah de Jordanie afin d'apaiser les tensions provoquées par la politique d'austérité, a-t-on appris de source autorisée.

Après plusieurs jours de manifestations, les plus importantes depuis des années, des milliers de Jordaniens ont encore manifesté dimanche dans la capitale, Amman, et dans les grandes villes de province pour dénoncer les mesures d'austérité prises à la demande du Fonds monétaire international (FMI) et réclamer le départ d'Hani Moulki.

Session extraordinaire au Parlement jordanien

Ce dernier avait été nommé en mai 2016 avec pour mission de relancer une économie mise à mal par les turbulences que traverse le Proche-Orient. Parmi les mesures prises pour réduire l'endettement du pays figurent un très impopulaire relèvement de la TVA et la suppression, non moins impopulaire, des subventions qui garantissaient la stabilité du prix du pain.

Selon l'agence de presse Petra, le Parlement va demander au roi de pouvoir tenir une session extraordinaire, une majorité des députés étant favorable à l'annulation des mesures d'austérité, selon le président de l'Assemblée.

Corruption et gaspillage de fonds publics

Depuis mercredi, les manifestations nocturnes se sont multipliées, notamment à Amman, après le refus du Premier ministre de réviser une loi de finances qui prévoit d'augmenter les impôts sur le revenu et sur les entreprises. Hani Moulki a souligné que la décision d'annuler ces mesures revenait au Parlement.

Des syndicats représentant plusieurs dizaines de milliers de salariés des secteurs public et privé ont lancé un mot d'ordre de grève générale pour mercredi.

Les manifestants accusent également la classe politique de corruption et de gaspillage des fonds publics. Le chef de la police, le général Fadel al Hamoud, a annoncé lundi qu'une soixantaine de personnes avaient été arrêtées lors des manifestations de ces derniers jours. Il a souligné que les forces de sécurité contrôlaient la situation.