Contestation de l’élection présidentielle : le Pérou est-il au bord du coup d’Etat militaire ?

Une affirmation peu suivie par les observateurs internationaux indépendants présents durant le vote, qui estiment pour leur part que le scrutin a eu lieu dans les règles. Ainsi, la mission d’observation électorale de l’Organisation des Etats américains (OEA) scrutin a qualifié le scrutin de "positif" et sans "graves irrégularités". La présidente de l’ONG Transparencia, Adriana Urrutia, a été plus loin en affirmant au quotidien El Comercio qu'"il n’y a pas de preuves qui nous permettent de parler de fraude électorale".

Mais la candidate de droite n’en démord pas. Ses nombreux soutiens non plus. Depuis mardi, une série d’anciens généraux de l’armée se sont exprimés pour témoigner leur soutien à la fille de l’ancien président Alberto Fujimori, qui a été condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l’humanité et purge sa peine au Pérou.

Plusieurs centaines d’officiers en retraite ont en effet signé une lettre qui, se faisant l’écho des accusations de "fraudes" portées par la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori, demande à l’armée, d’empêcher que Pedro Castillo soit proclamé de "manière illégale et illégitime" président du Pérou. La lettre, qui accuse les "hautes autorités gouvernementales" d’avoir pris "fait et cause" pour le candidat de gauche, a été remise jeudi au haut commandement de l’armée à Lima.

Dans une démocratie les forces armées ne choisissent pas

Une lettre qui ressemble furieusement à un appel à un coup d’Etat militaire… Et qui a suscité la colère du président par intérim, Francisco Sagasti. "Il est inacceptable […] que ce groupe d’individus en retraite de l’armée pense pouvoir inciter le haut commandement de l’armée de terre, de l’air et de la marine à rompre avec l’Etat de droit", a-t-il déclaré dans une allocution télévisée. "Dans une démocratie les forces armées ne choisissent pas, sont absolument neutres et sont scrupuleusement respectueuses de la Constitution", a rappelé le chef de l’Etat par intérim dont le mandat s’achève le 28 juillet. "J’ai demandé à la ministre de la Défense d’envoyer cette lettre au Ministère public […] afin que soient menées les investigations nécessaires pour déterminer de possibles agissements nuisibles à l’ordre constitutionnel et établir les différentes responsabilités", a-t-il ajouté.