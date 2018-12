"Contentieux climatique": la justice va-t-elle sauver la planète?

A priori, le nom de Saul Luciano ne vous dit rien. Sauf que l’histoire de ce fermier péruvien en a inspiré plus d’un.e et continue de soulever des espoirs dans ce qu’on appelle le "contentieux climatique". Le contentieux climatique, ce sont ces citoyen.ne.s, collectifs ou particuliers, et ces organisations de défense de l’environnement qui recourent à la justice contre l’inaction climatique des États ou des entreprises.

Saul Luciano - © Pascal Sury Saul Luciano, 38 ans, a décidé, avec l’aide de l’ONG allemande Germanwatch, de poursuivre en justice RWE, un gros groupe énergétique allemand, propriétaire du plus gros parc de centrales à charbon d’Europe et gros pollueur. En cause? La fonte des glaces due au réchauffement climatique et qui fait peser un déséquilibre conséquent sur son village de Llupa, dans les Andes péruviennes. La plainte de ce paysan a été jugée recevable par le tribunal allemand et la procédure se poursuit.

"La première décision qui, je dirais, a véritablement lancé le mouvement, c’est une décision d’un tribunal civil de La Haye, aux Pays-bas, qui a condamné le gouvernement néerlandais à renforcer sa politique climatique", lance Charles-Hubert Born, professeur de droit de l'environnement à l'UCLouvain. C’était en octobre dernier, et même si aucune sanction n’a été prononcée contre l’État néerlandais, cela illustre que ce contentieux climatique peut aboutir à des décisions judiciaires qui ont un impact. "Cela a un véritable effet qui n’est pas que purement symbolique, poursuit Charles-Hubert Born. Cela peut donc avoir un effet stimulant sur les gouvernements qui aujourd’hui sont empêtrés dans des considérations politiques d’arbitrage qui ne sont pas toujours simples à résoudre et qui ne permettent pas de faire face à l’urgence climatique." Reste à savoir si le gouvernement en question appliquera réellement la décision de justice…

Le droit est-il suffisamment outillé? Autre question: les notions juridiques existent-elles pour mener à bien ces contentieux, autrement dit, les textes légaux sont-ils suffisants? Les arguments juridiques invoqués par les associations pour traîner les Etats en justice peuvent être multiples: une violation du droit général de prudence et de responsabilité civile pour ne pas avoir respecté certains principes ou certains droits fondamentaux, que ce soit dans la Constitution belge ou de certains engagements internationaux plus généraux. Et notre professeur de en droit de l'environnement de détailler : "Dans notre droit, l’action ‘’KlimaatZaak’’ se base sur la violation d’un devoir général de prudence dans le cadre de la responsabilité civile". Mais cela suffit-il ? "Ce sont des règles en vigueur qui ne sont pas nécessairement précises pour dégager une obligation très précise, mais qui permettent par contre aux juges de considérer que le gouvernement a commis une faute, une négligence suffisante que pour pouvoir engager sa responsabilité civile." Le réseau de litiges sur le climat accompagne de près les cas du monde entier Aux Pays-Bas, l’ONG Urgenda a défendu la mise en danger de la population par les pouvoirs publics en raison de leur carence fautive. C’est d’ailleurs le même argument qui est invoqué par les quatre ONG françaises de "L’Affaire du Siècle" (voir la vidéo du Brut ci-dessous). Une association a même été créée, le Climate Litigation Network, pour aider les citoyens du monde entier à poursuivre leurs gouvernements en justice pour leurs politiques climatiques insuffisantes. Et l’ONG néerlandaises Urgenda a également lancé le réseau de litiges sur le climat afin d'accompagner de près les cas du monde entier : accompagnement sur les garanties procédurales et aussi les garanties juridictionnelles.

Une lecture combinée du droit international et du droit à la responsabilité civile permet aux juges de trouver un point d’appui sur lequel construire un raisonnement qui aboutit à considérer l’Etat comme fautif Mais le droit international peut aussi être appelé à la rescousse : les conventions européennes et internationales des droits de l’Homme considèrent les atteintes à l’environnement comme une violation des droits. "C’est sûr qu’une lecture combinée du droit international et du droit à la responsabilité civile permet d’ancrer et permet aux juges de trouver un point d’appui sur lequel construire un raisonnement qui aboutit à considérer l’Etat comme fautif. Ce serait mieux effectivement si un pacte international sur l’environnement était adopté, mais ça ne me paraît pas indispensable. Par exemple, le quatrième volet du ‘’Paquet climat-énergie’’, qui vient d’être adopté au niveau européen, pourrait aussi servir de fondement pour considérer que le gouvernement belge n’a pas respecté ses engagements. Sans compter que beaucoup de rapports scientifiques mettent en évidence l’impossibilité matérielle aujourd’hui de tenir nos engagements par rapport aux trajectoires d’émissions qui sont les nôtres aujourd’hui et les dangers que cela pourrait entraîner (voir le dernier rapport du GIEC, ndr)", enchaîne Charles-Hubert Born.

Jean-Pascal van Ypersele (climatologue UCLouvain) lors de la présentation du dernier rapport du GIEC - © THIERRY ROGE - BELGA Les procédures, un frein ? " Cela reste évidemment une question clé, dit Charles-Hubert Born. Les procédures restent longues et compliquées. " Et puis surtout, il faut pouvoir démontrer un intérêt à agir et cela suppose un intérêt personnel et individuel quand on est particulier ce qui n’est déjà pas évident par rapport aux risques que fait peser le réchauffement climatique sur les individus : " Tout le monde, aujourd’hui, ne peut pas se considérer comme directement victime, c’est une question d’appréciation de la mise en danger provoqué par le réchauffement global. " Pour les associations de protection de l’environnement, c’est une autre question mais qui été réglée aujourd’hui par une convention internationale, la Convention d’Aarhus, et qui oblige les États à faciliter l’accès des ONG en matière de protection de l’environnement à la justice. Cela rend beaucoup plus facile l’accès de ces associations au prétoire pour introduire des actions au contentieux climatique.

La centrale de Niederaussem, en Allemagne, opérée par RWE, le 30 septembre 2009. - © OLIVER BERG - AFP Attaquer un Etat ou une entreprise? Enfin, pourquoi ne pas s'attaquer directement aux gros pollueurs? Selon le le site Usbek & Rika, 70% des émissions de GES sont dues à cent entreprises. Ce qui nous ramène à Saul, notre paysan péruvien. "Il ne s’agit plus ici d’agir contre des États pour carence dans leurs engagements de réduction des GES mais carrément pour une contribution directe à l’extraction d’énergies fossiles qui contribuent elles-mêmes au réchauffement climatique. Cela peut être une piste mais il y a toute une série d’obstacles juridiques qui se posent aux requérants dans ces actions. Est-ce qu’on peut démontrer qu’il y a un dommage certain? actuel? personnel? Est-ce qu’on peut démontrer un lien de causalité. Ce n’est pas du tout simple car le réchauffement est global et donc causé par toutes les émissions produites sur Terre", précise Charles-Hubert Born. Sans compter le poids des lobbys : les moyens des grandes multinationales pour se défendre en justice sont énormes, elles peuvent donc, par des moyens procéduraux, plus facilement "épuiser" les requérants. Mais attention, pour notre spécialiste "C’est une inégalité de fait, pas une inégalité de droit!"