Consultation publique en vue d'un Centre européen contre les abus sexuels d'enfants

La Commission européenne a lancé jeudi une consultation publique sur la lutte contre les abus sexuels d'enfants en ligne. La commissaire chargée des affaires intérieures, Ylva Johansson, envisage aussi la création d'un centre européen pour la lutte contre ces abus en ligne comme hors ligne.

Les autorités nationales, régionales et locales, les organisations de la société civile, les entreprises et les particuliers sont invités à apporter leur contribution jusqu'au 15 avril. Les résultats de la consultation alimenteront une proposition ultérieure de la Commission.

Il est temps pour l'Europe d'avoir son propre centre

Parmi les pistes, "j'envisage de créer un centre européen de prévention et de lutte contre les abus sexuels sur les enfants", expose Mme Johansson.

"Le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) aux États-Unis est un allié important. La police irlandaise a reçu plus de 80% de ses informations en provenance du NCMEC. Pour seulement 20% en provenance de parents ou tuteurs. Il est temps pour l'Europe d'avoir son propre centre. Miser sur le travail d'Europol, travailler avec les entreprises et les forces de l'ordre, identifier les victimes et traduire les délinquants en justice", plaide-t-elle sur son blog.

Insécurité juridique

Autre problème urgent à régler: l'entrée en vigueur du code européen des communications électroniques en décembre dernier a - involontairement - généré une insécurité juridique pour les fournisseurs de services de communications en ligne qui signalent aux autorités la pédopornographie en ligne afin de la supprimer. Résultat: le nombre de ces signalements volontaires a baissé de 46% depuis l'entrée en vigueur du code, déplore la commissaire Johansson.

La Suédoise a proposé une législation d'urgence, que le Parlement et le Conseil (États membres) doivent encore approuver. Elle presse les co-législateurs de trouver un accord.