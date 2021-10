Constitution, droits des LGBT, des femmes, liberté de la presse : la liste des tiraillements s’allonge entre la Pologne et l’Europe

C’est le dernier coup de canif en date au contrat entre la Pologne et les Européens : vendredi la Cour constitutionnelle polonaise s’est prononcée sur la supériorité de la loi fondamentale polonaise face à la loi européenne, y compris donc les traités qui imposent les directives européennes sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Or, le droit européen prime sur le droit national : c’est l’un des principes de la construction européenne. Face à cette fondamentale remise en cause, la Commission européenne menace de sanctions. Le Parlement européen aussi pourrait sévir, via les conditions liées à l’Etat de droit pour obtenir la manne du plan de relance.

Tout cela renvoie à d’autres dossiers qui divisent : la politique d’immigration, les droits des LGBT, des femmes, la liberté de la presse et même l’attachement viscéral au charbon, autant de pommes de discorde entre l’Union européenne et son plus grand membre à l’est. Passage en revue de ces points de friction.

Un traité européen "incompatible" avec la Constitution polonaise

C’est le dernier dossier brûlant. Le bras de fer dure depuis des années. Le professeur à l’ULiège et spécialiste de l’Europe Franklin Dehousse rappelle que "la Commission qui était dirigée par Juncker et avant même la 2ème Commission Barroso, annonçaient déjà de mâles intentions de faire respecter l’État de droit. Cette histoire traîne depuis longtemps et c’est, d’ailleurs, l’une des raisons pour lesquelles cela dérape de plus en plus".