Congo : plus d'un million de déplacés dans l'Est de la RDC en six mois

L'ONU s'est alarmée de l'augmentation des attaques contre les civils déplacés de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) en raison des violences dans cette zone. Un million de personnes ont dû fuir en six mois, a indiqué l'organisation à Genève.

Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) appelle les autorités à étendre la présence policière et militaire pour améliorer la sécurité et poursuivre les responsables, a affirmé à la presse un porte-parole, évoquant les assauts contre les civils en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu.

Les violences sexuelles comme arme de guerre

Des indications d'exécutions, de violences sexuelles et de pillages ont été reçues. Des représailles sont aussi menées contre des déplacés accusés de soutenir l'armée congolaise.

Il y a une dizaine de jours, trois déplacés ont été tués et 150 maisons ont été brûlées dans deux villages. En un mois, plus de 390 cas de violences sexuelles ont eu lieu. La plupart des violations sont attribuées aux groupes armés mais les forces de sécurité sont aussi en cause dans de nombreuses situations.

Il y a plusieurs semaines, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme avait dénoncé de possibles crimes contre l'humanité sur les huit derniers mois. Il avait affirmé que 1.300 civils avaient été tués sur cette période.

Au total, plus de cinq millions de personnes sont déplacées dans toute la RDC et environ un million ont dû se réfugier dans d'autres pays. Dans l'est, les nouveaux déplacements détériorent la situation dans des sites d'accueil où manquent nourriture, eau et soins. Le HCR continue d'assister ces personnes.