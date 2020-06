Conflits : ces bouts de terre moins connus qui sont des territoires contestés depuis des années

La terre, la frontière et l’autorité qu’un pays veut exercer sur un territoire donné sont autant de sources de conflits dans le monde qui parfois n’en finissent pas. Les affrontements violents de ce début de semaine à la frontière entre la Chine et l’Inde au Ladakh le rappellent. Des bouts de terre dont on parle beaucoup moins Il y a des conflits qui font souvent la une de l’actualité car les coups de force sont nombreux et les disputent quasi incessantes. On peut citer le conflit israélo-palestinien ou celui qui oppose la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais dans le monde, il y a aussi ces bouts de terre dont on parle beaucoup moins malgré le fait qu’ils restent objets de querelles et parfois d’affrontements violents pour les pays qui les contrôlent ou ceux qui les convoitent. Les raisons sont multiples : historiques, géographiques, religieuses, stratégiques ou encore liées aux ressources naturelles. Et peu importe la taille du territoire en ligne de mire.

Les Malouines (ou Falkland ou Malvinas) On commence par un des plus connu, car dire que ce conflit ne fait pas la une serait mentir. Chaque 2 avril, lors des commémorations de la guerre des Malouines (ou Malvinas comme on les appelle en Espagnol), c’est l’occasion pour l’Argentine de rappeler sa volonté d’exercer une souveraineté sur ces îles situées à moins de 500 kilomètres de ses côtes, dans l’océan Atlantique Sud, mais contrôlées par les Britanniques depuis 1833.

8 images Des affiches affirmant que les îles Malvinas (Malouines) appartiennent à l’argentine, exposées dans les rues de Buenos Aires (Argentine) le 31 mars 2016. © EITAN ABRAMOVICH – AFP

Les deux pays se sont violemment affrontés en 1982 lors de la "guerre des Malouines". Un conflit armé qui a coûté la vie à 900 soldats (250 Britanniques et 750 Argentins). Depuis lors le conflit revient sur le devant de la scène à intervalles réguliers. La découverte, en 2010, de pétrole dans les eaux territoriales de l’archipel a encore relancé cette guerre froide entre Londres et Buenos-Aires.

8 images Devant l’office du tourisme des Malouines (Falkland en anglais), une cabine téléphonique britannique est exposée pour donner le ton. © PABLO PORCIUNCULA BRUNE – AFP

En résumé, le Royaume-Uni met en avant plusieurs arguments pour justifier sa souveraineté. L’origine britannique des habitants actuels, le fait que les autorités britanniques administrent le territoire depuis 1833 et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le pays explique que la population a été sondée et affirme se sentir britannique et vouloir le rester. L’Argentine, de son côté, conteste la légitimité de cette présence britannique et évoque l’argument géographique. Le territoire se trouve à proximité de ses côtes. L’Argentine plaide aussi qu’elle a hérité des "Malvinas" au moment de son indépendance, en 1816 et a occupé les lieux jusqu’en 1833.

Migingo : Kenya et Ouganda se disputent ce caillou dans le Lac Victoria Beaucoup moins connu que le cas des Malouines : Migingo, un petit caillou niché dans le Lac Victoria, est aussi l’objet d’un conflit entre deux pays depuis plusieurs années : le Kenya et l’Ouganda.

Particularité : ce morceau de roche grand comme un terrain de football à peine est un des territoires les plus densément peuplé au monde. Quelque 600 personnes habitent sur cet îlot dans des maisons de fortune composée de tôles et de bois. Ce qui les attire ? Le poisson. Les eaux qui entourent l’île sont riches en perches du Nil et vivre sur l’île permet d’être au plus près de ce trésor tant convoité que les pécheurs de la côte.

8 images Un drapeau kényan flotte sur le toit de la base de la police maritime sur l’île d’Usingo. Les policiers kényans ont vue sur Migingo, juste en face, territoire revendiqué à la fois par le Kenya et l’Ouganda. © YASUYOSHI CHIBA – AFP

Résultat : le Kenya et l’Ouganda se disputent le contrôle de ce bout de terre. En 2018, sur place, un journaliste de l’AFP constatait toute la complexité de la question. "Les eaux profondes où l’on pêche se trouvent plus du côté ougandais, les eaux où les poissons se reproduisent plus du côté kényan, il faut travailler ensemble", argumentait un policier ougandais. Mais l’île est plus proche des côtes du Kenya et elle est d’ailleurs souvent représentée comme "territoire du Kenya" sur les documents officiels. C’est en 2004 que des garde-côtes ougandais ont planté momentanément le drapeau ougandais sur l’île marquant le début de cette querelle de territoire qui se poursuit aujourd’hui même si pour l’instant, les deux pays ont décidé momentanément de gérer ensemble Migingo.

Les Paracels : pomme de discorde entre la Chine et le Vietnam L’archipel des Paracels (connu sous le nom de Xisha en Chine et Hoàng Sa au Vietnam) se trouve en met de Chine méridionale, à distance comparable des côtes chinoises (îles de Hainan) et des côtes du Vietnam. Il est composé de plus d’une centaine d’îlots dispersés sur à peu près 15.000 km² (soit la moitié de la superficie de la Belgique). Cet archipel a longtemps été inhabité, servant seulement de point de chute pour les pêcheurs, chinois ou vietnamiens. Mais les fonds marins des Paraceles pourraient à certains endroits receler d’importantes réserves de gaz et de pétrole. Ce qui évidemment attise les convoitises

8 images Une dame manifeste à Hanoï, capitale du Vietnam, pour revendiquer la souveraineté du Vietnam sur l’archipel des Paracels et sur l’archipel des Spratleys, en mer de Chine. 26 juin 2011. © LUONG THAI LINH – AFP

La Chine a obtenu le contrôle de ces îles après la Seconde guerre mondiale quand le Japon, vaincu, a cessé d’occuper l’endroit. Mais le Vietnam revendique la souveraineté sur ces îles car, avant l’occupation japonaise, elles étaient occupées par la France, puissance qui possédait la colonie d’Indochine française, dont une partie est devenue le Vietnam lorsque le pays a proclamé son indépendance en 1954. Après la bataille des Paracels de janvier 1974, Pékin a encore progressivement consolidé sa présence sur place en construisant des installations, notamment militaires et en consolidant des entités administratives mais cet endroit est encore régulièrement l’objet de manifestations au Vietnam.

8 images Vue aérienne d’une partie de l’archipel des Paracels, le 10 août 2018. © AFP

Beaucoup de terres en mer de Chine méridionale font l’objet de convoitises L’archipel de Paracels n’est qu’un exemple parmi d’autre de territoires convoités par plusieurs pays en mer de Chine méridionale. Plus de 200 îles porteraient des noms différents en fonction des entités qui lorgnent dessus. Brunei, la Malaisie, les Philippines ou encore Taiwan revendiquent aussi des droits sur des îles ou des îlots dans cette région, notamment l’archipel des Spratleys.

8 images Un bateau des gardes-côtes chinoise patrouille à proximité des îles Senkaku (Diaoyu en chinois) © AFP

Plus au nord, les îles Senkaku crispent le Japon et la Chine Depuis très longtemps, la Chine et le Japon se disputent la possession de cet archipel qui se trouve dans l’océan Pacifique. Il serait aussi entouré de sols riches en hydrocarbures. Il porte le nom Senkaku au Japon mais est connu sous le nom de Diaoyu en Chine. En 2012, le gouvernement japonais a racheté l’endroit à une famille nippone qui était propriétaire des lieux jusque-là, officiellement pour assurer "leur préservation dans la tranquillité et la stabilité" selon les mots du porte-parole du gouvernement japonais de l’époque. Une forme de "nationalisation" qui a provoqué la colère de Pékin qui argumente en avançant que ces îles font partie intégrante du territoire de la République populaire de Chine car la Chine l’occupait avant cela. Depuis lors, des militants des deux pays ont tenté de planter le drapeau tantôt japonais, tantôt chinois sur le territoire. Des manœuvres de bateaux et d’avions officiels ont aussi été observés à plusieurs reprises. Les tensions autour des îles Senkaku sont toujours vives.

8 images La frontière entre le Maroc et l’enclave de Ceuta, administrée par l’Espagne. Le 13 mars 2020. © FADEL SENNA – AFP

Enclaves et îlots tiraillés entre l’Espagne et le Maroc Ceuta et Melilia, Leila, îlot Persil… toutes ces enclaves ou petites îles sont revendiquées par l’Espagne et par le Maroc. L’îlot Persil se trouve même à 200 mètres à peine des côtes marocaines. Il y a eu des moments de crise lors desquels des militaires espagnols et marocains se sont retrouvés face à face, notamment en 2002 sur l’îlot Persil.