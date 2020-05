Conflit USA-Chine : Paris met en garde contre une nouvelle "guerre froide"

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a appelé mercredi l’Europe à ne pas se laisser enfermer dans une nouvelle "guerre froide" entre les Etats-Unis et la Chine.

"Je ne crois pas qu’il faille se laisser enfermer dans une logique d’affrontement bipolaire mondiale", a-t-il déclaré devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat.

"Il ne faut pas revenir à une guerre froide", a-t-il martelé en référence aux tensions grandissantes entre Washington et Pékin, qui font écho à l’affrontement américano-soviétique de la deuxième partie du XXe siècle.

Pékin et Washington sont à couteaux tirés depuis deux ans avec la guerre commerciale lancée par le président Donald Trump, qui pénalise le commerce international.

Mais la pandémie de nouveau coronavirus a poussé la tension entre les deux puissances à des sommets. Au point que Donald Trump a menacé de couper "toute relation" avec Pékin.

La Chine a elle-même agité dimanche le spectre d’une "nouvelle guerre froide" après les critiques américaines sur sa gestion du coronavirus.

"Le meilleur moyen de ne pas se laisser entraîner dans cet affrontement-là, de ne pas recommencer une deuxième guerre froide, c’est de faire en sorte que l’Europe s’affirme autonome", a affirmé le chef de la diplomatie française.

"Il faut qu’elle dise non à la radicalisation des positionnements, qu’elle fasse valoir ses propres intérêts et refuse de se faire instrumentaliser dans un conflit américano-chinois d’une part, d’être divisée par les autorités chinoises d’autre part", a-t-il poursuivi.

Le prochain sommet entre les dirigeants européens et le président chinois XI Jinping abordera de front tous ces sujets. Prévu initialement le 14 septembre à Leipzig (Allemagne), il va "être repoussé un peu plus tard", a toutefois indiqué Jean-Yves Le Drian sans plus de précisions.

Avec la Chine, l’UE a des points d’accord sur le multilatéralisme, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de désaccord, a-t-il dit en appelant à faire montrer d’une plus "grande fermeté sur nos propres intérêts stratégiques européens" et à "sortir un peu de la naïveté à cet égard".