Conflit sur la pêche suite au Brexit : "Ce n'est pas la guerre, c'est un combat", selon la ministre française Annick Girardin

La ministre de la Mer Annick Girardin a affirmé que les mesures de rétorsion annoncées "pour défendre les droits des pêcheurs français" ne reflétaient "pas une guerre" mais un "combat" pour contraindre contre le Royaume-Uni à respecter l'accord post-Brexit.

"Les pêcheurs français ont des droits. Il y a eu un accord de signé, nous devons faire appliquer cet accord", a déclaré la ministre sur RTL.

La France a annoncé qu'en l'absence de progrès dans ce dossier, s'appliquerait à partir du 2 novembre une première série de mesures : l'interdiction de débarquement de produits de la mer britanniques dans tous les ports français, un renforcement des contrôles douaniers, sanitaires et de sécurité des navires britanniques, ainsi qu'un contrôle des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni.

►►► À lire aussi : Pêche post-Brexit : 11 pays signent une déclaration commune contre les réponses du Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a jugé ces mesures "disproportionnées" et prévenu qu'elles feraient l'objet "d'une réponse appropriée".

L'accord post-Brexit prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition de prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir.

Dans les zones de pêche disputées, Londres et Jersey ont accordé un peu plus de 210 licences définitives, et Paris en réclame encore plus de 200.

Annick Girardin a démenti que 98% des licences européennes demandées au Royaume-Uni aient été accordées, comme l'a affirmé un porte-parole du Premier ministre britannique: "C'est faux. Les Européens ont demandé 2.127 licences, les Britanniques ont donné 1.913 licences, cela fait 90%."