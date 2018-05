Conflit israélo-palestinien: la bande de Gaza connaît sa confrontation la plus sévère depuis 2014

L'armée israélienne a frappé mardi des dizaines de cibles dans la bande de Gaza en représailles à un feu nourri de roquettes et d'obus de mortier, confrontation la plus sévère entre Israël et les groupes armés palestiniens depuis la guerre de 2014. Trois soldats israéliens ont été blessés par les tirs, un modérément et deux légèrement, et ont été évacués, selon l'armée. Aucune victime n'a été rapportée côté palestinien.

"La réplique la plus importante depuis 2014"

L'armée a dit ne pas vouloir l'escalade, mais a accusé le Hamas, qui gouverne l'enclave, de la chercher et s'est dite prête à la riposte. Le territoire israélien a essuyé depuis la matinée son "plus important barrage de tirs d'obus de mortier et de roquettes" depuis 2014, selon le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. Le système de défense anti-aérienne israélien "dôme de fer" a intercepté environ 25 projectiles, a-t-il précisé.

En représailles, Israël a apporté "la réplique la plus importante depuis 2014", son aviation et son artillerie frappant plus de 35 positions dans l'enclave, a-t-il dit. "La façon dont les choses vont évoluer dans les prochains jours dépend des intentions du Hamas", a estimé le porte-parole de l'armée israélienne.

En fin d'après-midi, les tirs palestiniens n'avaient toujours pas été revendiqués. Mais le porte-parole de l'armée a suggéré qu'il étaient principalement le fait du Jihad islamique, dont trois membres ont été tués dimanche par une frappe israélienne, et de membres radicaux du Hamas.