Conflit israélo-palestinien : l'UE demande au nouveau gouvernement israélien de renoncer aux annexions

L'Union européenne (UE) a demandé mardi au nouveau gouvernement israélien de renoncer aux projets d'annexion en Cisjordanie et a rappelé à l'Etat hébreu la nécessité de respecter le droit international, dans une déclaration approuvée par 25 des 27 Etats membres.

"Nous demandons instamment à Israël de s'abstenir de toute décision unilatérale qui conduirait à l'annexion de tout territoire palestinien occupé et qui serait, en tant que telle, contraire au droit international", insiste la déclaration publiée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. "Je me réjouis du fait que 25 États membres de l'UE ont soutenu cette déclaration, qui est l'aboutissement d'une initiative que j'ai prise le 12 mai avec mon collègue irlandais Simon Coveney", s'est félicité de son côté le chef de la diplomatie du Luxembourg, Jean Asselborn.

Ce dernier a toutefois "vivement regretté" que deux pays de l'UE manquent à l'appel "sur un sujet aussi crucial pour la crédibilité" de sa politique étrangère.

L'Autriche et la Hongrie ont refusé de souscrire à cette déclaration lors de sa discussion le 15 mai par les ministres des Affaires étrangères de l'UE, selon Jean Asselborn.

"La déclaration rappelle les positions de l'UE sur la nécessité de respecter le droit international et le soutien à la solution des deux États, avec Jérusalem comme future capitale pour les deux États, seul moyen de garantir une paix et une stabilité durables dans la région", a expliqué mardi Peter Stano, porte-parole de Josep Borrell. "Nous répétons la position de l'UE agréée par tous les Etats membres. Nous ne sommes pas à la fin d'un processus. Un nouveau gouvernement israélien a été formé. L'UE est prête a travailler de manière constructive avec lui", a-t-il insisté.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé dimanche qu'il "était temps" pour Israël "d'appliquer sa loi" sur des pans de la Cisjordanie.

Israël projette l'annexion des plus de 130 colonies juives en Cisjordanie occupée et de la vallée du Jourdain, langue de terre s'étirant entre le lac de Tibériade et la mer Morte, qui serait intégrée à sa frontière orientale avec la Jordanie.

Mardi, le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi de manière tranchante aux inquiétudes européennes. "Cette diplomatie du mégaphone ne peut se substituer à un dialogue diplomatique de confiance, et ne favorise pas le rôle qu'entend jouer l'Union européenne", indique-t-il. Il regrette également que la déclaration européenne ne tienne pas davantage compte des menaces sur la sécurité du pays.

►►► A lire aussi : Au programme du nouveau gouvernement en Israël: méfiance, procès et annexion

►►► A lire aussi : Conflit israélo-palestinien : L'UE veut contraindre Israël à abandonner ses plans d'annexion