Conflit israélo-palestinien : l'Europe presse Israël de cesser d'accroître ses colonies

Paris, Berlin, Londres, Rome et Madrid demandent à Israël de "mettre un terme à sa politique d'extension des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés", qualifiées d'"illégales", et de cesser les expulsions à Jérusalem-Est, dans un communiqué commun publié jeudi.

Des affrontements entre les forces policières israéliennes et des manifestants palestiniens ont fait plus d'une centaine de blessés au cours de la nuit à Jérusalem, ont indiqué vendredi matin des sources médicales et policières.

Jérusalem: affrontement entre la police et des manifestants palestiniens - 23/04/2021 Des affrontements entre les forces policières israéliennes et des manifestants palestiniens ont fait plus d'une centaine de blessés au cours de la nuit à Jérusalem, ont indiqué vendredi matin des sources médicales et policières.

La décision d'accroître les colonies à Har Homa "s'ajoute à l'accélération de la colonisation à Givat HaMatos et à la poursuite des expulsions à Jérusalem-Est, en particulier à Sheikh Jarrah", soulignent les chancelleries française, britannique, allemande, espagnole et italienne.

"Les colonies sont illégales au regard du droit international et font peser une menace sur les perspectives de règlement pacifique du conflit israélo-palestinien", déplorent les signataires du communiqué, en appelant Israéliens et Palestiniens à "s'abstenir de toute initiative unilatérale" et à "reprendre un dialogue crédible et véritable pour progresser sur la voie de la solution des deux Etats".

La Cour suprême israélienne a fixé à lundi une nouvelle audience dans le dossier des familles palestiniennes menacées d'éviction au profit de colons israéliens à Jérusalem-Est, où des manifestations quotidiennes de soutien sont émaillées de heurts avec la police.

Un nouveau rassemblement doit se tenir jeudi soir pour protester contre l'expulsion possible d'une trentaine de Palestiniens à Cheikh Jarrah, un quartier proche de la Vieille ville et point de frictions entre juifs et Palestiniens.