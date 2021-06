Conflit israélo-palestinien: inculpation d'Arabes israéliens et de Palestiniens pour le meurtre d'un juif

Cinq Arabes israéliens et deux Palestiniens ont été inculpés jeudi pour le meurtre "à caractère raciste" d'un juif lors d'émeutes dans une ville mixte israélienne en mai, sur fond de flambée de violences en Israël et dans les Territoires palestiniens.

Les sept inculpés, tous en détention, ont été inculpés pour meurtre "à caractère raciste" et "dans le cadre d'un acte terroriste", après la mort de Yigal Yehoshua, 57 ans, à Lod, dans le centre d'Israël. Ils ont également été inculpés pour jet de pierres, dégradation d'un véhicule et entrave à l'exercice de la justice après avoir tenté de détruire des caméras de surveillance, d'après l'acte d'inculpation consulté par l'AFP.

Les deux Palestiniens ont aussi été inculpés pour avoir été en Israël sans permis de séjour.

Le 11 mai, des pierres avaient été lancées sur la voiture de Yigal Yehoshua, qui avait été blessé. Il était mort six jours plus tard. L'incident avait eu lieu au lendemain de la mort d'un Arabe israélien, Moussa Hassouna, abattu après avoir présumément jeté des pierres sur des juifs à Lod. La mort de Moussa Hassouna avait déclenché des violences dans cette ville mixte où vivent des Arabes et des Juifs. De jeunes arabes avaient mis feu aux bas-côtés d'une route pour "forcer les véhicules à ralentir" et ainsi identifier l'ethnicité des conducteurs, selon l'acte d'inculpation.

"Une fois que les jeunes ont eu confirmation que des juifs se trouvaient dans les voitures, ils ont indiqué aux inculpés (...) qu'ils pouvaient jeter des pierres", d'après ce texte. Une des pierres aurait détruit le pare-brise et heurté Yigal Yehoshua à la tête, brisant son crâne et causant une "lésion cérébrale sévère", précise l'acte d'inculpation.

Plusieurs personnes ont aussi été arrêtées en lien avec la mort de Moussa Hassouna, mais aucune n'a été inculpée.

La police israélienne a indiqué jeudi avoir arrêté "des suspects" soupçonnés d'être impliqués dans un incident similaire à Acre, le 12 mai. Dans cette ville du nord d'Israël, des Arabes avaient jeté des pierres puis tabassé un juif, grièvement blessé, selon la police.