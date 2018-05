Conflit israélo-palestinien: des obus de mortier tirés depuis Gaza vers Israël

Des militants palestiniens ont procédé à 27 tirs d'obus de mortier vers Israël depuis Gaza tôt mardi, a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Le Dôme de fer s'est activé et des sirènes d'alarme ont été entendues dans plusieurs villes situées près de l'enclave. Les tirs n'ont pas fait de victime.

Il s'agit des premiers tirs d'obus de mortier lancés vers Israël depuis le début des manifestations des Palestiniens dans le cadre de la Marche du retour, fin mars. Pendant ces manifestations, au moins 121 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens.

Selon des sources palestiniennes, l'armée de l'air israélienne a répondu mardi en attaquant plusieurs cibles à Gaza. Une information que le porte-parole de Tsahal n'était pas en mesure de confirmer.

Israël et le Hamas se sont livrés trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière de sécurité israélienne. Israël riposte systématiquement aux actes hostiles venus de Gaza, le plus souvent en frappant des positions militaires dans l'enclave.

Les tirs de mardi surviennent par ailleurs quelques heures avant le départ prévu d'un bateau de la bande de Gaza pour, selon les organisateurs, briser le blocus israélien imposé depuis plus de dix ans à la mince bande côtière.