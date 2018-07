Conflit entre RDC et Ouganda au sujet de la pêche dans le lac Edouard

Nonante-deux pêcheurs congolais arrêtés par la marine ougandaise sur le lac Édouard dans l'est de la République démocratique du Congo sont en "prison" en Ouganda, a déclaré un officiel congolais, alors que la tension est montée entre les deux pays voisins.

"92 pêcheurs congolais ont été arrêtés et actuellement ils sont en prison en Ouganda. 20 pirogues et 25 moteurs sont aussi saisis" par la marine ougandaise, a déclaré à la presse le ministre congolais de la Pêche et Élevage, Paluku Kisaka.

"Depuis quelques semaines, c'était devenu un véritable commerce pour la marine ougandaise: ils arrêtent systématiquement nos camarades trouvés sur le lac, font payer des fortes sommes", a déclaré à l'AFP Jonas Kataliko, président de l'association des pêcheurs de Kyavinyonge où ces incidents ont eu lieu.

"Ceux qui résistaient ou refusaient de se soumettre aux exigences des militaires ougandais étaient jetés en prison de l'autre côté de la frontière, a-t-il ajouté.

Il y a sept jours, quatre militaires ougandais et trois civils avaient trouvé la mort dans des affrontements entre la force navale congolaise et la marine ougandaise sur les eaux du lac Édouard, que se partagent les deux pays.

En représailles, des membres de la marine ougandaise ont ouvert le feu sur un groupe de pêcheurs congolais, faisant 12 morts, selon des responsables administratifs, militaires et de la société civile congolais.

Une délégation d'experts congolais séjourne à Kampala depuis lundi, en vue de négocier pour mettre un terme à ces tensions.

Les relations entre la RDC et l'Ouganda sont complexes, les deux pays étant en désaccord sur le partage des ressources énergétiques du lac Édouard notamment où des accrochages se sont multipliés depuis le début de l'année.