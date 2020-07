Conflit en Ukraine : un cessez-le-feu "complet et global" est entré en vigueur dans le Donbass

Un cessez-le-feu "complet et global", est entré en vigueur à minuit dans la nuit de dimanche à lundi, a confirmé le bureau présidentiel ukrainien.

Moscou et Kiev ont accepté quelques jours auparavant de mettre en oeuvre un cessez-le-feu dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, une condition prévue dans l'accord de paix signé à Minsk en 2015.

Celui-ci survient après une douzaine de tentatives infructueuses au cours des six années passées depuis que le conflit a éclaté entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne.

Peu avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine "ont salué l'accord pour un cessez-le-feu complet et global dans le Donbass".

Volodymyr Zelensky a aussi appelé à redoubler les efforts pour la libération de ressortissants ukrainiens détenus dans le Donbass, en Crimée et en Russie.

De son côté, le Kremlin a souligné l'importance "du respect sans condition de ces accords par les parties en conflit".

Le conflit entre les combattants soutenus par la Russie et les troupes ukrainiennes a fait plus de 13.000 morts depuis 2014, quand la Russie a annexé la Crimée et que des forces pro-russes dans l'est de l'Ukraine se sont rebellées contre Kiev.