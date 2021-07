Conflit en Ukraine: nouvelle prolongation des sanctions économiques européennes visant Moscou

Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE ont approuvé lundi une prolongation des sanctions économiques ciblées envers la Russie, jusque fin janvier 2022.

Il s'agit de sanctions qui avaient été introduites en 2014 en réaction aux "actions de déstabilisation" des Russes en Ukraine. Cela faisait suite à l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, et au déploiement de troupes russes dans l'est du pays, où le conflit entre soldats ukrainiens et séparatistes soutenus par la Russie est toujours en cours.

►►►A lire aussi : Conflit en Ukraine : Kiev dénonce une attaque meurtrière des séparatistes de l’Est

Les sanctions visant les échanges économiques avec Moscou dans certains secteurs spécifiques ont été ensuite élargies, puis officiellement liées à l'exigence de mise en œuvre intégrale des accords de Minsk, accords de 2015 qui avaient pour but de mettre fin aux hostilités dans l'est de l'Ukraine. Cependant, le cessez-le-feu est depuis régulièrement violé, et les sanctions économiques européennes envers la Russie sont régulièrement prolongées par 6 mois.

Les sanctions économiques comprennent un embargo sur les exportations d'armes et de biens à double usage vers la Russie, et limitent entre autres l'accès aux marchés primaire et secondaire des capitaux de l'UE pour certaines banques et entreprises russes.